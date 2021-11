1 Alex Belli contro Adriana Volpe

Per Alex Belli in questo Grande Fratello Vip non sembra essere proprio pace. Nonostante le rassicurazioni e consigli di Mirko Gancitano, suo migliore amico e fidanzato di Guenda Goria, continua a essere tormentato. A ferirlo, questa volta, le parole di Adriana Volpe. Dichiarazioni che vanno a sommarsi alle frecciatine di Sonia Bruganelli. Ieri l’ex gieffina ha attaccato a più riprese Alex, dandogli dell’attore di soap opere scadenti. Ma non solo, perché durante nell’esprimere il suo pensiero la Volpe ha spesso messo in dubbio il matrimonio tra Belli e Delia Duran, dopo i recenti gossip: “Diciamo che la cerimonia che hai fatto è una bella promessa d’amore, ma non siete sposati. Chiamiamo le cose con il loro nome e no, non è stato un vero matrimonio“.

Quanto detto da Adriana Volpe non è piaciuto ad Alex Belli, il quale nervosamente durante ogni stacco pubblicitario o momento di pausa ha sfogato la sua rabbia per quelle parole. Ma non è tutto, perché Adriana Volpe, come raccolto da Biccy, ha deciso di dare la sua immunità all’attore con l’intenzione di smascherarlo: “Questa soap opera è recitata da due persone, Belli e la Duran. Però per me l’immune è lui. Io voglio che rimanga in casa perché lo voglio sbugiardare. Voglio che davanti a tutti venga smascherato. Se va al televoto ed esce rimane il dubbio. Perché c’è ancora qualcuno che crede a questa telenovela scritta male. Guarda caso si sono sposati tre mesi prima di entrare al GF Vip e lei invece di avere un confronto con il compagno preferisce litigare con Soleil“.

Anche qui altro acceso dibattito tra Alex Belli e Adriana Volpe, stoppato poi da Alfonso Signorini. Dopo la puntata il modello si è sfogato con Davide Silvestri e si è detto molto infastidito per quanto successo poco prima: “Delia non ha bisogno di guadagnare soldi. Quindi non le serve venire al GF Vip o fare puntate varie in televisione. Non è un teatrino, anzi io e Delia ci eravamo detti di non fare mai scenate di gelosia”. Ha detto Alex. Continua…