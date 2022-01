Nella puntata del Grande Fratello Vip del 28 gennaio 2022 abbiamo visto uno scontro tra Barù e Nathaly, seguito da una simpatica rivelazione. Si è passati, quindi, al triangolo tra Alex Belli, Delia e Soleil. Entrato in studio si è subito prestato a un gioco con Alfonso Signorini. Ha, infatti, risposto ad alcune domande un po’ indiscrete. Innanzitutto gli ha domandato quante donne ama, per poi passare al chi sceglierebbe se fosse costretto.

Fino ad arrivare alla domanda fatidica, ovvero cosa è successo davvero sotto le coperte con Soleil. L’ex gieffino ha esclamato che c’è stata una forte intesa erotica, senza dire altro. In seguito gli è stato chiesto a bruciapelo: “Hai mai fatto l’amore con un uomo?“. Lui ha replicato:

Ho condiviso. Ho condiviso l’amore libero con un uomo e Una grandissima complicità con una donna, chiaramente. Però vedi, l’amore libero non ha confini di genere. Abbiamo lottato tanti anni. Io vengo dal mondo della moda e qua abbiamo il nostro Giacomo con cui abbiamo lottato tantissimo per questa cosa qui. Io che vivo in un mondo libero non ho problema a testimoniare.

Questa, quindi, la rivelazione di Alex Belli in merito al suo passato. In merito alla scelta tra Soleil e Delia, infine, ha affermato:

Non lo so. In questo eterno dilemma di dover decidere o far qualcosa. O di dover mettere per forza un punto di chiusura… Mi sento impotente, davvero. Perché non sono io a dover decidere. Ma è l’amore che decide per me. Questa è la verità.