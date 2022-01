Barù fa una simpatica rivelazione su Nahtaly

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda venerdì 28 gennaio 2022, abbiamo assistito a uno scontro tra Nathaly e Barù. Sono stati fatti vedere, infatti, dei filmati in cui alle donne della casa non sono andate giù delle battute spinte fatte dal gieffino. Questa la reazione della Caldonazzo in diretta:

Fa pena perché ha un modo di fare sgradevole, dice cose brutte senza pietà. Ci offende puntualmente Lo trovo molto simpatico e originale, ma certe volte dice cose sgradevoli e la butta sempre sulla battuta.

Barù, ovviamente, si è scusato del suo comportamento. In particolar modo se può avere offeso qualcuno: “Sono cresciuto in una famiglia mtriarcale con donne forti. La sessualità era libera e la battuta accettata. Ho un background diverso da tutti.” Nathaly ha continuato sostenendo che certe cose lei non le vuole sentire, specialmente se riferite a lei perché ha una bambina a casa. Il vippone ha replicato: “Se hai un figlio a casa sei intoccabile?“. Di lì a poco, quindi, ha fatto anche una simpatica rivelazione su un evento accaduto insieme alla Caldonazzo: “No, però mi hai ficcato una bottiglia nel sedere una volta“.

Questa rivelazione di Barù ha fatto ridere tutta la Casa e anche il pubblico a casa. Nathaly, quindi, ha spiegato le dinamiche dell’accaduto: “Stavamo giocando a biliardo e mi ha messo il lato B in faccia. E gli ho messo la bottiglia…“. Insomma, uno scherzo goliardico. Non ci resta che scoprire chi sarà eliminato questa sera. Ricordiamo, infatti, che loro due, insieme a Federica, sono in nomination. Continuate a seguirci per tante altre news. (QUI per il video, al minuto 31:00).

Novella 2000 © riproduzione riservata.