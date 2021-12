Alex Belli scrive a Delia su Novella 2000: ‘Voglio un figlio da te’

Alex chiede scusa a Delia

Cara Delia, ed eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa.

Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. È difficile che altri possano comprendere quanto noi ci amiamo e quanto noi siamo uniti, nella libertà, nella libertà mentale, che ci ha contraddistinto e che ci ha resi marito e moglie, in quell’unione indissolubile che è il nostro amore.

Mi dispiace, mi dispiace se ti ho fatta soffrire, e ti chiedo scusa!

È in questo ultimo mese, nonostante il nostro rapporto e la nostra complicità sia veramente molto alta, il semplice fatto di stare lontani, e di non vivere insieme a stretto contatto come abbiamo sempre fatto in questi tre anni e mezzo, ha potuto creare questo momento di confusione dentro di te. Ma io ti voglio dire che io confusione non ce l’ho mai avuta: ti amo e ti ho sempre amata fin dal primo momento che ci siamo incontrati.

Nel 2022 un figlio?

30 Dicembre 2021

Abbiamo lottato insieme, ho lottato. Ti ricordi quella prima notte che siamo stati insieme e ti dissi “Devo lottare per te”?. Tu mi ha guardato e mi hai detto semplicemente “Sì”. Ecco, io da allora non ho mai smesso di lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore.

Questo è quello che noi siamo. Due guerrieri, due anime forti, che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso. E mai, mai come in questo periodo, lontano da te, lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quanto tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibro.

Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei, e per tutto il progetto di vita che stiamo costruendo insieme, e per quanto tu sia veramente una donna speciale.

Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore. Ti amo, tuo Alex

