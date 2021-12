1 La rivelazione dell’uomo paparazzato con Delia Duran

Delia Duran sta cercando di ritrovare la sua stabilità con il marito Alex Belli, tra i protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip e del gossip di queste settimane a causa della vicinanza all’ex coinquilina Soleil Sorge. Se pian piano la modella sta provando a perdonare gli errori commessi dall’attore, a parlare ora è l’uomo paparazzato insieme a lei una sera a Milano. Tra i due ricordiamo che ci sono stati anche dei baci, ma a detta della Duran è stata una situazione premeditata per provocare Alex.

Il ragazzo pizzicato con Delia Duran, però, sembra pensarla diversamente. Il 24enne partenopeo, di nome Carlo, sui social ha raccontato la sua versione dei fatti e rivelato cosa sarebbe successo. Questa la versione del giovane raccolta gentilmente da Isa & Chia:

“Sostanzialmente, durante una cena tra amici ci siamo conosciuti e c’è stata da subito una chimica e un interesse da parte di entrambi. Da subito ci siamo piaciuti. Espressamente mi ha detto che le piacevano molto i miei caratteri somatici. Delia Duran è sicuramente una donna interessante, non mi è parsa per niente schiva e non mi è stato difficile avvicinarmi a lei. Mi sono subito proposto. Evidentemente il mio fascino e il mio saperci fare con le donne mi ha aiutato molto quella sera. Lasciammo il ristorante insieme per continuare quella serata insieme”.

A seguire ha aggiunto ancora: “Quando ho visto Delia Duran sapevo che era sposata, ma questo non ha pregiudicato il mio modo di approcciarmi a lei. Sono andato diretto e siamo stati insieme. Non mi frega assolutamente nulla di Alex Belli. Penso che questa sia una cosa che debba stare al pudore di una donna. Se una donna non ha rispetto per il proprio marito o compagno…”

A seguire Carlo ha fatto riferimento alla telefonata avvenuta prima dell’ingresso in Casa di Delia Duran il 13 dicembre, quando poi Alex è stato espulso: “Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello c’è stata una chiamata dove lei confermava di voler lasciare Alex Belli e di voler continuare la sua relazione con me. Così non è stato, ma non spetta a me chiarire i motivi. Si vede che ci sono delle ragioni in sottofondo e prima o poi verranno alla luce”.

Ma non è finita qui…