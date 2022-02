Soleil Sorge e Alex Belli si scontrano in sauna

Poco dopo il bacio che si sono scambiate Soleil e Delia Duran, la Sorge e Alex Belli hanno avuto un accesso scontro in prossimità delle docce. L’influencer, infatti, lo ha accusato di aver detto delle cose che l’hanno molto ferita:

Hai detto cose bruttissime! Hai detto tutta una serie di cose che la gente usa per ferire. Lo sai che non è così! Sono allo scoperto, eccomi qua! L’ho sempre detto che ci siamo stra amati umanamente. E che ci stavamo per innamorare e che non mi sono lasciata fare questo. Ok? Questa è forza interiore. Non rompermi il c***o. Non puoi dire certe cose. Basta lo dico io a te! Rimangiati tutto quello che hai detto e ammetti che ho sempre tutelato voi. Ho cercato di frenare il nostro rapporto.

Poco dopo Soleil ha anche spiegato ad Alex Belli la ragione per la quale stava piangendo in quel momento: “Il motivo per il quale sono così incazzata è che avevamo un rapporto così bello… Sei veramente un egoista del ca**o. Ti importa più passare per giustificato invece che raccontare la verità. Non ne posso più di sentirmi dire certe cose. Ho sempre fatto parlare il mio cuore! Cos’altro vuoi che dica? Te l’ho sempre detto che ti amo. Di che ca**o stai parlando?“.

Alex ha cercato di calmarla, dicendole anche che gli dispiaceva per le parole pronunciate: “Non ho detto delle stron***e. Ho detto solo la verità. Quello che sentivo dentro. Mi dispiace. Con me ogni tanto raggiri. Ma ci sta, va bene. Perché è una protezione. Non è successo niente. Ognuno di noi lo fa“. Alla fine la gieffina ha iniziato a piangere ancora di più chiedendo: “Perché mi fate questa me**a?“. Vedremo presto come proseguirà il loro rapporto dopo questo momento.

