Soleil Sorge e Delia Duran si baciano

Nelle scorse ore, durante una festa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è successo qualcosa che in molti non si aspettavano. Delia Duran e Soleil Sorge si sono date un lungo e appassionato bacio sulle labbra. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere la prima avvicinarsi alla seconda, seduta sugli scalini, per scambiarsi questa serie di baci, arrivando anche a sdraiarsi una sopra l’altra.

In seguito, Sophie Codegoni ha chiesto spiegazioni a Soleil in merito a quanto accaduto, come riporta anche il sito Biccy. Queste le parole dell’influencer:

Perché io le dicevo: “Hai delle brutte vibrazioni”, le dicevo liberatene liberatene, e lei mi diceva: “Sì, me ne voglio liberare”. Quindi l’ho tirata, lei mi si è buttata sopra e ci siamo baciate, così è successo. […] Sì, lei ha provato a baciarmi e io mi sono detta ‘ok se è questo che vuoi ok ci sto’. Poi dopo le ho detto se si sentisse meglio.

Anche Alex Belli è rimasto piuttosto sorpreso da questo evento. Nella notte, successivamente anche al duro litigio avvenuto tra lui e Soleil Sorge, ha parlato con Barù e Davide del bacio tra le due:

Sono scioccato, ho visto loro due che si baciavano. Non ero il fautore di quella roba. Mi sono detto: “Che sta succedendo. Che cavolo dovevo fare? Secondo voi dovevo dire ‘smettetela’? Perché si sono baciate? Che cavolo ne so”. Ho sentito che una diceva: “Sei favolosa’ e l’altra che rispondeva: “Adesso ti ho capita, ho compreso quella che sei davvero”. Poi ci siamo messi tutti e tre in sauna ed è scoppiata una litigata tra me e Soleil. Ho soltanto detto: “Guarda tesoro che a fare quello che abbiamo fatto eravamo in due o in tre, non ero certo io che ho combinato tutto”. E poi sono entrato in un ginepraio. Ho consigliato a Sole di far parlare il suo cuore e di ammettere quello che prova. Poi è partita una tangente che non ho saputo gestire. La verità fa male a questo punto.

Cosa accadrà a questo punto tra Alex, Soleil Sorge e Delia? Continuate a seguirci per altre news.

