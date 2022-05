Alex e Luigi si rincontrano per la prima volta dopo Amici: la foto che ha fatto impazzire i fan

1 La prima foto di Alex e Luigi dopo Amici

La ventunesima edizione di Amici si è conclusa da due settimane e per gli allievi stanno arrivando i primi impegni. Come sappiamo a vincere è stato Luigi che, prima della finalissima con Michele, ha avuto un testa a testa con Alex. Proprio Alex e Luigi sono sempre stati tra i preferiti del pubblico e il loro rapporto ha sempre appassionato i fan.

Entrambi poco propensi a pubblicare contenuti social (specialmente l’ex allievo di Lorella Cuccarini), oggi i due cantanti hanno sorpreso tutti con una foto insieme. È il primo scatto insieme che mostrano pubblicamente ai fan dopo la fine del programma. Ed infatti il web è totalmente impazzito.

Nessuna descrizione, solo una foto scattata negli studi della scuola di Amici e pubblicata da Alex sul suo profilo Twitter. I due cantanti, infatti, hanno firmato un contratto con la 21CO, la casa discografica legata la programma di Maria De Filippi e fondata da Giordana Angi e Briga. E il 3 giugno usciranno i loro album.

Ovviamente questo non è stato il primo incontro dopo la Finale di Amici 21, lontano dal programma. I due, infatti, sono stati ospiti lo stesso giorno a Verissimo. E hanno anche parlato insieme davanti a Silvia Toffanin. Non avevamo però mai pubblicato niente che li vedeva insieme dopo l’esperienza nella scuola. E questa è stata la prima volta in assoluto.

Ricordiamo che i due si erano un po’ allontanati durante il loro percorso. Ma grazie a Maria hanno fatto pace. Ecco cosa era successo…