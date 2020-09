1 Con un post sui social Alex Migliorini ha svelato di aver ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato: l’ex tronista si sposa

Sono passati ben tre anni da quando il pubblico di Canale 5 ha fatto per la prima volta la conoscenza di Alex Migliorini. Il giovane parrucchiere come ricorderemo ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista, diventando il secondo protagonista gay della storia del dating show. Per mesi il suo percorso ha fatto emozionare l’Italia intera, fino a quando Alex non ha fatto la sua scelta, ricaduta su Alessandro D’Amico. A quel punto i due hanno dato il via ad una storia d’amore, che tuttavia non ha dato i frutti sperati. Soltanto pochi mesi dopo infatti la coppia ha annunciato la separazione, e non sono mancati diverse frecciatine e scontri social tra Migliorini e D’Amico. Tuttavia nel marzo del 2019 l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato sui social di aver ritrovato l’amore, e di aver finalmente voltato pagina.

Da allora è trascorso più di un anno e mezzo e Alex Migliorini e il suo fidanzato, sul quale si hanno pochissime informazioni essendo lontano dal mondo dello spettacolo, sono ancora in perfetta sintonia. Spesso la coppia si mostra sui social felice, innamorata e complice, e adesso per il parrucchiere è arrivata la gioia più grande. Poco fa infatti con un post su Instagram Migliorini ha annunciato di aver ricevuto una bellissima e romanticissima proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato! Naturalmente Alex, emozionato ed incredulo, ha risposto di “si”, per la gioia di tutti i suoi fan. L’ex tronista dunque si sposa, e tanto è lo stupore per quanto accaduto. Queste le sue primissime dichiarazioni in merito, accompagnate da un dolcissimo scatto:

“E…ho detto SI”.

Alex Migliorini sposa dunque il suo fidanzato! Attualmente però non è ancora chiaro quando il parrucchiere e il suo compagno celebreranno il matrimonio, ma senza dubbio nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito. Noi di Novella 2000 facciamo tantissimi auguri a questa splendida coppia, e non vediamo l’ora di sapere tutti i retroscena della proposta. Nel mentre qualche giorno fa abbiamo scoperto che a sposarsi a sorpresa è stato anche un altro ex protagonista dei programmi di Maria De Filippi. Rivediamo di chi si tratta.