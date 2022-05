1 Il video postato da Alex Wyse

Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 21, Alex Wyse ha ufficialmente dato il via alla sua carriera. Tra soli pochi giorni infatti uscirà il primo EP del cantante, intitolato Non Siamo Soli. Il disco conterrà non solo i singoli che l’ex allievo del talent show ci ha presentato in questi mesi, ma anche alcuni pezzi inediti. Alcune ore fa nel mentre Alex è stato ospite a Verissimo, e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato del suo percorso all’interno della scuola di Amici 21. Queste le sue parole:

“Ho imparato tanto in realtà. Tantissime cose: ho imparato soprattutto a dire quello che penso veramente e a non tenerlo dentro. Ho imparato che se tu lavori e ci metti l’anima puoi davvero prendere quello che vorresti o quello che comunque sogni. Ho imparato a muovermi su un palcoscenico che per me era una cosa lontanissima. Mi piaceva cantare, ma muovermi su un palcoscenico era una cosa che non avevo mai pensato in realtà. Io cantavo solo per cantare, per tirare fuori delle cose che magari avevo dentro e che non riuscivo neanche a dirmi da solo e da lì ho iniziato a scrivere e diciamo non ho pensato al dopo”.

Come se non bastasse in queste ore il cantante ha incantato il web e non sono mancate le emozioni. Alex Wyse infatti dopo Amici 21 è tornato nella sua stanza, e poco fa sui social ha pubblicato un video in cui lo vediamo cantare la sua Sogni Al Cielo mentre suona il piano. Questo il filmato che non è passato inosservato:

