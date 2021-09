Chi è Alex di Amici 21? Età, vita privata e Instagram

Andiamo a scoprire chi è Alex dell’edizione 21 di Amici di Maria De Filippi. Età, vita privata, Instagram e profili social.

Chi è Alex

Nome e Cognome: Alessandro Rina detto Alex

Data di nascita: 16 giugno 2000

Luogo di Nascita: Como

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: aspirante cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @imalexwyse

Alex età e biografia

Chi è Alex di Amici 21? L’aspirante cantate nasce a Como il 16 giugno 2000. Di conseguenza oggi ha 21 anni d’età. Non conosciamo nel dettaglio la sua altezza e il suo peso. Tuttavia sappiamo dove vive, ovvero la città di Milano.

Sappiamo, inoltre, che ha studiato presso il Chesterton Community College di Cambridge, per poi conseguire il diploma nel 2019 alla BIMM di Londra.

In precedenza, tra il 2017 e il 2018 ha lavorato come cassiere e cameriere a La Patisserie, un locale in Inghilterra. Nello stesso periodo, invece, fa il fattorino per Deliveroo. Si sposta, quindi, nel 2019 in un altro locale di Londra.

Pare abbia una passione per le macchine e tra i cantanti preferiti troviamo, per esempio Milla Martin e Leon Bluer.

Vita privata: Alex di Amici è fidanzato?

Della vita privata di Alex, il cui vero nome è Alessandro Rina, non abbiamo davvero alcuna informazione. Non sappiamo chi siano i suoi genitori o se ha dei fratelli o delle sorelle.

Non abbiamo idea nemmeno se sia fidanzato oppure no. Forse lo scopriremo più avanti, nel caso in cui dovesse acquisire popolarità partecipando ad Amici 21. Oppure se dovesse proseguire il suo percorso all’esterno della scuola di Canale 5.

Dove seguirlo, però, sui social? Scopriamolo…

Dove seguire Alex di Amici 21: Instagram e social

Il cantante di Amici 21, sui profili social si fa chiamare Alex Wyse. Su Instagram, per esempio, conta quasi 49 mila follower e possiamo vedere alcune Stories in evidenza in cui ci mostra le sue abilità canore. Non mancano, ovviamente, anche i selfie.

Su Facebook, invece, non pare essere molto attivo. Non aggiorna l’account, infatti, dall’estate del 2020. Le immagini, anche in questo caso, non sono molte. Su TikTok ha diverse cover e conta più di 44mila follower.

Alex ad Amici 21

Alex si è presentato ad Amici 21 e il pubblico lo ha conosciuto nella prima puntata del pomeridiano andata in onda sabato 19 settembre 2021. Non appena entrato in studio Maria De Filippi ha letto la sua scheda di presentazione, come si può vedere anche nel video su WittyTV:

Ho un carattere molto restio, a volte impulsivo. Calmo quasi sempre. Non piango in pubblico. Mi fa arrabbiare l’essere falso, è una cosa che con il tempo ho imparato a non fare mai. Mi arrabbio anche se sono bugie bianche. Dirmi una bugia bianca è darmi dell’ignorante.

Per quanto riguarda le sue abilità musicali, invece, ha detto: “Suono la chitarra e il pianoforte. Le mie canzoni non hanno titoli. Non mi piacciono i titoli, è come spiegare una canzone e ridurla a una parola“.

Nonostante questo, però, la produzione ne ha dato uno al brano con il quale si è esibito, ovvero “Sogni al cielo“, un pezzo scritto da lui. Il banco, alla fine, glielo ha dato Lorella Cuccarini, nonostante anche Rudy Zerbi lo avesse trovato bravo.

I concorrenti di Amici 21

Andiamo, adesso, a scoprire tutti i concorrenti che, fino a questo momento, hanno ottenuto un banco nella scuola di Amici 21 insieme ad Alex, ovvero Alessandro Rina. Partiamo dai cantanti, i quali saranno guidati da Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi:

Luigi

Nicol Castagna

Flaza

Tommaso Cesana

Albe

LDA (Luca D’Alessio)

(Luca D’Alessio) Inder

Per quanto riguarda i ballerini di Amici 21, che avranno la possibilità di studiare accanto ad Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini, invece, possiamo vedere:

Serena Carella

Mirko Masia

Carola Puddu

Christian Stefanelli

Passiamo, quindi, al percorso di Alex all’interno dell’edizione 21 di Amici…

Il percorso di Alex ad Amici 21

Il percorso di Alex ad Amici 21 ha avuto inizio domenica 19 settembre 2021 in quanto è stato il primo cantante scelto per entrare nella nuova classe. Lorella Cuccarini, infatti, gli ha dato la possibilità di far parte della scuola di Canale 5. Andando avanti con i giorni vedremo cosa accadrà.

(IN AGGIORNAMENTO)

