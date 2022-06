1 Parla Alex Wyse

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che di Alex Wyse e di Cosmary Fasanelli. La scorsa settimana infatti il cantante è stato protagonista della prima puntata del nuovo format di Lorella Cuccarini, Dimmi di te, e nel corso della chiacchierata ha svelato come prosegue la relazione con la ballerina. Le parole di Alex, che ha parlato di alcuni battibecchi, tuttavia hanno lasciato dell’amaro in bocca ai fan. Queste le sue dichiarazioni:

“Va bene, va bene. Poi ogni tanto ci sono battibecchi come giusto che sia in ogni relazione. Però adesso l’unica cosa è che appena sono uscito ci siamo visti subito, ma ora che sto facendo il giro dell’Italia è un po’ più complicato. Però si trova sempre il tempo. Se l’ho presentata alla mia famiglia? Sì sì, appena sono rientrato io a casa. Eravamo insieme, siamo venuti da Roma ed è stata con me”.

In questi giorni così in molti si stanno chiedendo cosa stia accadendo tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli al punto che si è parlato anche di una presunta crisi. Adesso però proprio il cantante ha deciso di rompere il silenzio. Poche ore fa l’ex volto del talent show di Maria De Filippi è stato ospite dell’ultima puntata della stagione di Casa Chi, e durante l’intervista non ha potuto a fare a meno di parlare della sua fidanzata. Alex tuttavia non si è sbilanciato molto, e in merito, come riporta Isa&Chia, ha affermato (QUI per il video):

“Sono cose da non dire in questo momento. È un momento un po’ particolare”.

Cosa starà accadendo dunque tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli? La coppia starà davvero affrontando una crisi? Nel mentre il cantante ha anche parlato di future collaborazioni con Sissi, per poi tornare ancora una volta sul rapporto con Luigi Strangis. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.