Non ha vinto, per poco, la categoria Nuove Proposte. Ma come ha reagito Alex Wyse dopo la sconfitta a Sanremo 2025? Non sono tardate ad arrivare le sue prime parole.

La reazione di Alex Wyse

L’avventura di Alex Wyse tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo è stata davvero incredibile. Specie mercoledì sera quando nel corso della prima semifinale è riuscito ad avere la meglio sulle sue sfidanti Vale Lp e Lil Jolie (la prima arriva da X Factor e la seconda da Amici come il cantante).

Durante la serata di ieri, dopo le esibizione di tutti i Big, si è tenuta a fine serata anche la finale delle Nuove Proposte, poi abbiamo scoperto anche la classifica provvisoria dei 14 artisti in gara. Ma torniamo ai giovani. Alex Wyse si è ritrovato a sfidare Andrea Settembre. È stato quest’ultimo a vincere l’atto finale e conquistare così il Leoncino d’argento della vittoria (ma non solo). Per pochi minuti il vincitore si è fermato sul palco, nel mentre il suo collega ha raggiunto i microfoni di Rai Radio 2 ospite di Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Alex Wyse è sembrato comunque piuttosto soddisfatto e tranquillo, nonostante la sconfitta. Forse magari si aspettava un risultato del genere, dato che anche Settembre in questo periodo è andato fortissimo. Ma come sempre detto tra lui e il suo collega c’è una grande stima e affetto. Ecco le sue primissime parole:

“È andata così. Come sto? Sono contento. Sono felice di essere arrivato fino a qui e come dicevo è già una bella vittoria esibirmi qui, su un palco così bello. Un live da voi come premio di consolazione lo vengo a fare molto volentieri. Però è stata tanta roba essere arrivato in finale. Che impressioni ho? Sono soddisfatto indipendentemente dal risultato, la vita è fuori, questa era una competizione su un palco molto importante. Certo che poi ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato”.

In seguito Alex Wyse ha aggiunto che è stato un viaggio durato tantissimo e che gli ha regalato tantissime soddisfazioni. Poi un pensiero ad Andrea per la vittoria: “Questo è stato un viaggio che è durato tantissimo e mi ha dato delle belle soddisfazioni. Sono felicissimo, sono contento per Settembre, ci siamo meritati tutti questo posto. E poi cara Ema ringrazio anche te visto che eri tra quelli che hanno scelto le canzoni per le nuove proposte del Festival. Anche grazie a te sono arrivato qui. Adesso sono contento per quello che mi aspetta fuori“.

Tra le altre cose Alex Wyse ha anche scritto un tweet: “Siete stati tantissimi, mi avete dato un amore gigante. partiamo da qui. Grazie a tutti, vi voglio bene“.

Vittoria o meno, il cantante si è dimostrato all’altezza di un palco così prestigioso e se non è stata questa la sua volta fortunata, siamo certi che ne avrà tante altre. Il futuro è certamente dalla sua parte. Congratulazioni anche a lui per aver portato a Sanremo così tanta bravura e talento.