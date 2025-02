Dopo la sua esibizione sul palco del Teatro Ariston con la canzone Damme ‘na mano, Tony Effe sbrocca ai microfoni di Rai Radio 2 e del Dopo Festival: il motivo

Sanremo 2025, Tony Effe perde le staffe

Aveva deciso di cambiare look per la prima apparizione. Tony Effe durante la sua apparizione al Festival di Sanremo, tra i Big di questa edizione, aveva pensato bene di stravolgere un po’ il suo aspetto con del fondotinta che coprisse i tatuaggi e un abito bianco (lo stesso già visto a Sangiovanni nemmeno a dirlo).

LEGGI ANCHE: La reazione a caldo di Alex Wyse dopo la sconfitta tra le Nuove Proposte (VIDEO)

Ieri sera, però, Tony Effe è tornato alle ‘origini’. L’artista è sceso dalle scale del Teatro Ariston con tatuaggi e addominali in mostra. Mancava però qualcosa, che in tanti hanno subito notato: i suoi gioielli, quelli che indossa sempre a ogni ospitata o esibizione.

A seguito della sua esibizione sul palco, il rapper ha raggiunto i microfoni di Rai Radio 2. Ad attenderlo Ema Stokholma e Gino Castaldo, con cui si è intrattenuto per un’intervista. Ed è qui che Tony Effe non si è trattenuto. Il cantante non appena si è accomodato ha ammesso di aver perso le staffe e di essere troppo arrabbiato. E se pensate che si tratti dell’esibizione… vi sbagliate! Il rapper non ha preso bene la richiesta di togliere la collana prima di entrare per l’esibizione:

“Sono arrabbiato adesso. Perché? Mi hanno tolto la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inca***to nero. Mo adesso so ca**i. Sono arrabbiatissimo, sono tanto arrabbiato. Guardate quanto è bella la mia collana, guardatela. Però non scherzo, sono arrabbiato davvero“.

E se pensate si sia limitato a questo, possiamo già dirvi che vi sbagliate. Ebbene sì, perché dopo una prima sbroccata a Rai Radio 2, Tony Effe è stato ospite del Dopo Festival, condotto da Alessandro Cattelan. Anche in questo frangente è parso piuttosto stizzito: “Come sto? Finito, per me Sanremo è finito oggi, fine”.

Dall’altra parte Alessandro Cattelan ha cercato di rasserenarlo. Lui ha poi continuato con la sua spiegazione: “Ora sto un po’ meglio, ma tra poco devo andare. Come mai ho coperto i tatuaggi la prima serata? Per essere più angelico, tipo prima comunione. Ma poi l’ho fatto anche per rispetto a Sanremo giusto per una sera. Se stasera sono andato meglio e più dritto? Non lo so devo rivedermi. Sono uno molto critico con me stesso e quindi devo controllare l’esibizione e poi potrò dirlo. Come mai duetterò con Noemi? Perché ho saputo che anche lei voleva fare un omaggio a Califano“.

Vedremo se stasera Tony Effe salirà sul palco con i tuoi tatuaggi e gli sarà concesso anche di indossare i gioielli, chissà!