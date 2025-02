Stando alle indiscrezioni sugli ex concorrenti del Grande Fratello, sembrerebbe che Alfonso D’Apice abbia contattato l’ex Federica Petagna dopo la sua eliminazione dalla Casa. Ma non sarebbe andata tanto bene (almeno secondo i rumor). Cosa è emerso.

Alfonso D’Apice ha contattato Federica?

Manca ormai un mese circa alla fine del Grande Fratello e il cerchio tra i protagonisti si restringe sempre più. Se ieri è uscito Maxime Mbanda, nel precedente appuntamento a lasciare il gioco è stato Alfonso D’Apice.

L’ex volto di Temptation Island quando è entrato nel programma l’ha fatto dopo essersi lasciato con Federica Petagna proprio nel reality delle tentazioni. I due hanno provato a ricucire, ma lei ha preferito continuare la sua frequentazione con Stefano Tediosi. Relazione che, peraltro continua anche fuori dalla Casa del Grande Fratello.

Ora però che Alfonso D’Apice è tornato alla quotidianità, nonostante la frequentazione con Chiara Cainelli, pare abbia provato a sentire la sua ex Federica Petagna. Tale news arrivano da Deianira Marzano e Amedeo Venza, che peraltro aggiunge come l’ex gieffina abbia precisato di non volerne sapere nulla, discutendo con lui.

“Deia mia cugina conosce Federica. Mi ha detto che Alfonso l’ha sentita dopo essere uscito dalla Casa. Tutto molto strano e Stefano allo scuro”, ha scritto un utente tra i Direct di Deianira Marzano a proposito dei due ex concorrenti del Grande Fratello.

Questo messaggio è stato ripreso poi da Amedeo Venza, che ci ha tenuto a fare una precisazione su questo pettegolezzo: “Più che altro lui avrebbe scritto a lei. Ma lei non vuole saperne nulla e avrebbero discusso”.

La storia Instagram su Federica Petagna e Alfonso D’Apice – Grande Fratello

Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni e non sappiamo come e se le cose sono andate effettivamente in questo modo. Alfonso D’Apice e Federica Petagna non sembrano averne fatto parola, almeno non al momento. Nel caso entrambi volessero intervenire per fare delle precisazioni, Novella2000.it è a completa disposizione.