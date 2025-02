Tina Cipollari sembra fare davvero sul serio con il suo cavaliere Cosimo. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate LorenzoPugnaloni.it sembrerebbe che l’opinionista abbia raggiunto Parigi con lo spasimante per godersi delle giornate insieme.

Uomini e Donne, Tina vola a Parigi con Cosimo

Se la scelta di Francesca Sorrentino è passata in sordina a Uomini e Donne, non si può dire lo stesso del Trono Over, che ha acquisito uno qualcosa in più con l’ingresso di Tina Cipollari nel parterre come tronista. L’opinionista del dating show, per chi se lo fosse perso, infatti, ha deciso di rimettersi in gioco e trovare la persona giusta.

A quanto pare ad attirare l’attenzione di Tina Cipollari c’è il cavaliere Cosimo. Tra i due c’è stato fin da subito un bel feeling che li ha portati così ad approfondire la conoscenza, concedersi delle esterne e, a quanto pare, programmare già dei viaggi. Dalle anticipazioni di LorenzoPugnaloni.it abbiamo scoperto infatti che l’opinionista di Uomini e Donne avrebbe presto raggiunto Parigi, città romantica per eccellenza, per trascorrere dei giorni insieme al suo spasimante.

Sempre attraverso la medesima fonte è giunta una nuova segnalazione che informa come quel viaggio di cui si è parlato non era un modo di dire, ma si sarebbe concretizzato sul serio. Un utente e amante di Uomini e Donne ha contattato l’esperto del dating show fornendogli alcuni indizi importanti: “Tina e Cosimo sono arrivati oggi a Parigi. Sono partiti oggi da Fiumicino”.Pugnaloni dalla sua a tale gossip ha commentato confermando: “Notizia CHOC. C’è andata davvero”.

La storia di Lorenzo Pugnaloni su Tina e Cosimo – Uomini e Donne

Ciò dimostra dunque che la conoscenza tra Tina Cipollari e Cosimo prosegue a gonfie vele. Ciò lascia ben sperare quindi per un futuro insieme, chissà! A Uomini e Donne non mancano le sorprese e tutti sono curiosi di conoscere i dettagli di questa romantica esterna parigina.