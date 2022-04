1 La battuta di Alfonso Signorini

Sono stati senza dubbio dei mesi lunghi, difficili, ma pieni di soddisfazioni per Alfonso Signorini. Come sappiamo infatti per mezzo anno il conduttore ha preso instancabilmente in mano le redini del Grande Fratello Vip 6, tenendo compagnia al grande pubblico Mediaset per ben due volte la settimana. Pazzesco il successo che quest’anno il reality ha ottenuto, e senza dubbio i fan attendono già con ansia la prossima edizione, che tornerà su Canale 5 a partire da settembre. Attualmente però Signorini si gode il meritato successo riposo, senza però dimenticare il rapporto con il suo pubblico. Solo qualche ora fa infatti Alfonso ha deciso di rispondere alle domande e alla curiosità dei fan sui social, ma a un tratto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Un utente ha infatti chiesto al conduttore in che modo trascorre il suo tempo libero e a quel punto lui ha svelato di essere un fan di Bridgerton, serie in onda su Netflix. Ma non solo. Signorini ha infatti fatto anche una battuta su Anthony, protagonista della seconda stagione, e in merito ha affermato:

“Come passo il mio tempo libero? Suono, faccio sport, leggo e mi sciroppo Bridgerton su Netflix (qualcuno ha il numero di Anthony?)”.

La battuta di Alfonso Signorini su Anthony di Bridgerton non è passata inosservata e ha fatto sorridere il web. Il conduttore come se non bastasse ha anche parlato di alcuni protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Se mi manca il GF? Per nulla. Che rapporti ho con Soleil? Nessuno purtroppo. Se mi manca Alex Belli? Se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere”.

E ancora in merito in merito a un’edizione del GF mix tra Vip e Nip Alfonso Signorini ha aggiunto:

“No, la mia era solo una speranza, ma per ora non vedo possibilità. Fosse per me lo farei solo nip”.

Qualche giorno fa invece Alfonso Signorini ha raccontato quale è stato per lui il momento più difficile del GF Vip 6. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.