Quali vipponi sente ancora Alfonso Signorini

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini terminata la sua terza edizione di fila del Grande Fratello Vip, si gode un po’ di riposo. Il tutto in attesa dell’avvio della prossima stagione televisiva quando il reality tornerà sul piccolo schermo. Nella giornata odierna il conduttore ha aperto il box delle domande sul suo profilo Instagram. Tra una risposta e l’altra ha anche detto con quali vipponi e rimasto in contatto e quali no, ma non solo.

In maniera molto diretta a chi gli ha chiesto se sente la mancanza del GF e se è soddisfatto di questa edizione, ha risposto con un “Per niente” e che purtroppo non è mai appagato di nulla. A seguire c’è chi gli ha anche domandato ad Alfonso Signorini se vedremo mai, come si era ipotizzato, un GF Vip e Nip insieme: “No, la mia era solo una speranza, ma per ora non vedo possibilità. Fosse per le lo farei solo nip”, ha replicato. A seguire un giudizio di Alfonso Signorini anche su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che considera amichevolmente “matti e simpatici”.

Le risposte di Alfonso Signorini su Instagram

La lista di domande per Alfonso Signorini è stata davvero infinita e tra le più disparate. Un utente, evidentemente fan di Soleil Sorge, ha voluto sapere in che rapporto è il conduttore con l’influencer: “Nessuno, purtroppo”, ha risposto. Delle sorelle Selassié, invece, ha detto di non sentirne la nostalgia perché le sente molto spesso. Per quanto riguarda Alex Belli invece: “Se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere”, ha detto in modo ironico.

Tra le altre cose il direttore di Chi ha detto che ci sono stati anche diversi episodi da parte di alcuni concorrenti che non gli sono piaciuti. E per concludere a chi ha voluto sapere se gli manca svolgere il ruolo di opinionista, ora che presenta il GF Vip, ha detto: “Una cosa non esclude l’altra. Si può condurre ed esprimere opinioni. Ciò che conta e averle”.

Le storie Instagram di Signorini

Così Alfonso Signorini ha risposto a tutte le curiosità dei suoi seguaci di Instagram.

Novella 2000 © riproduzione riservata.