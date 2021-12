La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta continuando ad andare in onda e ormai le persone da casa hanno cominciato ad apprezzare più o meno i vari concorrenti. Tra questi si parla molto di Soleil Sorge. La gieffina non è però apprezzata da tutti coloro che guardano il reality. Spesso, infatti, riceve critiche sui social. La stessa cosa è accaduta anche sul settimanale Chi. Secondo quanto riporta anche il sito Gossip e TV, infatti, Alfonso Signorini, direttore del giornale e conduttore del GF Vip, ha risposto alle lettere di due lettrici.

Se una ha tessuto le lodi dell’influencer, paragonandola anche a una giovane Amanda Lear, l’altra ha utilizzato parole più dure. Soleil, infatti, è stata descritta come una persona “fetente“, “prima donna” e “raccomandata“, alla quale tutto è concesso. Signorini, quindi, ha replicato alle donne, sottolineando la personalità forte della Sorge e chiarendo il fatto che questa sua caratteristica può spaccare il pubblico: “Lascia sempre un segno dietro di sé“. Ha, inoltre, aggiunto, che secondo lui farà strada e che di questo ne è assolutamente convinto. Staremo a vedere cosa accadrà.

In queste ultime ore Soleil, oltre a ricevere le difese di Alfonso Signorini, ha anche avuto un confronto con Alex Belli dentro la casa. Il tutto è partito da alcune confessioni del gieffino. Quest’ultimo, infatti, ha detto di voler abbandonare il reality il 13 dicembre:

Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui. Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Meglio che esca tra 13 giorni. Ascolta non sto dicendo oggi, ma per la data che doveva essere la finale. Non voglio fare del male a te. Ho paura di ferire qualcuno.