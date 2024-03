Alfonso Signorini sceglie Beatrice come la concorrente che ha dato di più a questa edizione del GF

NEWS

Debora Parigi | 30 Marzo 2024

Grande Fratello

Finito il Grande Fratello, si tirano le somme su questa ultima edizione andata in onda. Chi meglio del conduttore può fare un commento su quanto successo e cosa è piaciuto di più? Così Alfonso Signorini ha dato la sua opinione riguardo i concorrenti, le dinamiche e le situazioni che ci hanno emozionato.

L’opinione di Alfonso Signorini sull’edizione del Grande Fratello appena concluso

A quasi una settimana dalla fine del Grande Fratello, i canali social del reality hanno parlato con il conduttore Alfonso Signorini. Con una serie di domande, gli hanno praticamente chiesto una sua opinione riguardante i concorrenti, le coppie, i momenti più divertenti e anche quelli più emozionanti.

Ecco che quindi Signorini si è un po’ sbilanciato riguardo chi si è dato di più per il programma. E il primo nome fatto è stato quello di Beatrice, arrivata seconda, ma vincitrice assoluta per gran parte degli spettatori. “Sicuramente Beatrice è stata uno dei motori di questa edizione”. Ma ha comunque riferito l’importanza di Mirko e Perla, Sergio e Greta e anche Rosy Chin.

Non ha una coppia preferita, ma ama tutti i concorrenti come singoli. Sicuramente quello che che lo ha sorpreso di più è stato Alessio. Per lui ha superato le aspettative: “Piaccia o no, è un bell’acquisto”. Inoltre per lui è stata importante la dinamica tra Perla e Greta, considerata fondamentale: “Sono entrate da nemiche e sono uscite come migliori amiche”.

Parlando di momenti, invece, per Alfonso Signorini quello più commovente di questa edizione del Grande Fratello è stata la storia e l’incontro di Stefano con sua mamma. Mentre tra i più divertenti c’è Garibaldi che canta in inglese. Infine ha fatto un commento importante su Mughini: “È una voce fuori dal coro, un contributo importantissimo a questa edizione”.