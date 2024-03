Giuseppe sogna Striscia, Anita punta Zelig: Guendalina Canessa li prende in giro (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 30 Marzo 2024

Presa in giro e grosse risate da parte di Guendalina Canessa verso alcuni ex gieffini, in particolare nei confronti di Giuseppe e Anita

Concluso da nemmeno una settimana il Grande Fratello, gli inquilini sono tornati alla vita di tutti i giorni, con la differenza che ora hanno una certa notorietà. Ma forse qualcuno è rimasto deluso dalla reazione del pubblico e proprio su questa cosa è intervenuta Guendalina Canessa che si è fatta una grossa risata e ha anche preso in giro Giuseppe e Anita.

Lunedì scorso si è conclusa l’edizione del Grande Fratello iniziata l’11 settembre. A vincere è stata Perla che ha soffiato una vittoria praticamente annunciata a Beatrice, considerata dalla maggior parte delle persone la regina dell’edizione. I concorrenti, quindi, sono tornati alla realtà, uscendo dalla bolla che ha fatto parte di loro per tanti mesi.

Chi non faceva già parte del mondo dello spettacolo ha acquistato una certa notorietà. Ma non tutti forse sono rimasti soddisfatti dall’acclamazione del pubblico. Infatti pare che qualcuno non venga nemmeno riconosciuto per strada. O magari, se non è piaciuto, non viene considerato.

Sul tema “notorietà” è quindi intervenuta Guendalina Canessa, diventata nota proprio per una partecipazione al Grande Fratello tantissimi anni fa. Sui social Guendalina ha commentato proprio questo facendosi anche una grande risata. “Ho letto e visto che dei personaggi del Grande Fratello non sono stati neanche fermati tipo alla stazione”, ha detto ridendo. “Ca**o, dopo sei mesi di programma…eh vi rode….”.

LEGGI ANCHE: Rebecca Staffelli derubata dell’auto dopo il GF

Ma non finisce qui, perché Guendalina Canessa ha continuato prendendo praticamente in giro Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Non ha fatto nomi, ma dalla sua frase si è capito che parlava di loro. “Poi ho sentito che uno vuole fare Striscia la notizia”, ha continuato sempre ridendo. “Sì certo. Un’altra vuol fare la comica, intrattenimento…antipatica come la m***a”.

Si è capito che Guendalina Canessa parlava di Giuseppe e Anita perché il primo ha detto più volte dentro la Casa di voler far parte di Striscia la notizia. Mentre la seconda ha risposto di recente ad alcune domande social dicendo appunto di voler approdare in qualche programma comico.