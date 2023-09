Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Settembre 2023

Grande Fratello verissimo

Le parole di Alfonso Signorini a Verissimo

Questo pomeriggio a Verissimo Alfonso Signorini e Cesara Buonamici sono intervenuti per raccontare il nuovo Grande Fratello. Il conduttore ha voluto per primo rispondere alle critiche, dopo la turbolenta edizione passata, che tanto ha fatto discutere.

Alfonso Signorini ha ammesso come le lamentele fossero fondate: “Bisogna riconoscerlo. Abbiamo sbagliato il cast lo scorso anno, questa cosa si deve ammettere”. Il presentatore ha spiegato ancora che lo scorso anno si era “innamorato” di concorrenti che nel corso del programma l’hanno deluso: “Questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Sono arrivato a dire in puntata che da telespettatore avrei cambiato canale”.

A questo punto Alfonso Signorini ha continuato: “Venivo tacciato di essere la maestrina, ma anche l’azienda ha detto lo stesso e mi sono sentito rinfrancato e fatto un sospiro di sollievo. Serviva fare un reset. Queste critiche erano giuste. Si era dato troppo spago a volgarità espressiva, anche aggressività esasperata. Ma la colpa è di tutti. Occorreva prendere le distanze e nel bisogno di normalità”

Da qui la necessità di dare una svolta al Grande Fratello, come ammesso da Alfonso Signorini: “Complice anche i suggerimenti dell’editore abbiamo voluto dare una svolta alla normalità”. Così nel reality show ci sarà spazio per le persone comuni. Il presentatore ci ha tenuto a dire che nessuno di loro ha intenzione di far parte del mondo dello spettacolo.

Poi un piccolo appunto anche alle critiche sui concorrenti “non vip” che hanno già un seguito sui social e vantano un buon numero di follower. Ecco come ha risposto Alfonso Signorini:

“Non bisogna pensare che avere tanti follower sia sinonimo di popolarità. I non famosi li utilizzano per necessità lavorative, ma sono persone normalissime. Tra loro c’è anche chi non usa i social. Per esempio abbiamo un macellaio che non ha Instagram”.

Tutto è pronto: domani il Grande Fratello tornerà nelle nostre Case e lo farà con ben 24 concorrenti!