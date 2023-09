Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Settembre 2023

Myrta Merlino ricorda la mamma

Ha preso il comando della nuova edizione di Pomeriggio 5 e oggi a Verissimo ha avuto modo di raccontare meglio la sua storia. Myrta Merlino, nuovo volto di Canale 5 tra i conduttori e giornalisti, ha presenziato nel programma di Silvia Toffanin. Ha ricordato la sua mamma Annamaria Palermo, scomparsa nel 2017. A tal proposito ne ha rivelato un aneddoto o meglio un gesto che fa sempre per sentirla vicina:

“Prima di andare in onda, anche l’altro giorno, io continuo a mandarle i messaggi. Ho questa stupida idea. Ma ho il suo numero ancora sul telefono e penso che in qualche modo lei possa recepirle. Le ho scritto ‘mammina adesso ho davvero bisogno di te e devi starmi vicina’. E lo faccio sempre nei momenti importanti. Lei c’è sempre dentro di me”.

Nel commosso omaggio a sua mamma, che ha definito una donna “molto particolare”, Myrta Merlino ha raccontato di essere ancora molto legata a lei. L’ha descritta come una donna che viaggiava e girava il mondo, a causa anche del suo lavoro nel cinema. Sebbene non fosse molto presente: “Era però un ciclone di amore e di idee”.

Nel parlare di lei, Myrta Merlino l’ha definita una “donna notevole” e la sua mancanza è il dolore più grande della sua vita. Per questa assenza provoca un dolore incolmabile.

Le nozze con Marco Tardelli

Spazio poi anche all’amore. Dopo due matrimoni alle spalle, Myrta Merlino è felice accanto a Marco Tardelli. Da ben 7 anni la conduttrice di Pomeriggio 5 vive accanto all’ex calciatore ed ex allenatore di calcio. Da poco sono andati a convivere insieme: “Ad agosto mi sono dedicata a Marco e ai miei figli”

Sulla sua vita sentimentale Myrta Merlino ha fatto presente che è sempre stata molto complicata. Ma ora ha trovato Marco Tardelli, un uomo “molto sensibile, autentico e non finge mai”, ha detto la giornalista. Nonostante le loro diversità sono compatibili e hanno capito di poter cambiare insieme e in meglio.

A quando le nozze quindi? Myrta Merlino ha raccontato che per loro non è una necessità, anche se entrambi sentono la necessità di dire la frase: “Finchè morte non ci separi”. E ancora su questo ha aggiunto: “Io e Marco abbiamo l’idea che siamo a casa, io ho trovato casa in lui e viceversa. Anche nelle giornate difficili, so che le sue braccia sono il mio posto. Quando trovi questa cosa ci puoi stare per sempre”.

Chissà dunque che presto Myrta Merlino e Marco Tardelli non possano unirsi in matrimonio!