Piccolo incidente hot a Temptation Island per Alfred. Nell’esterna con la tentatrice Sofia ha infatti “avuto una reazione nelle parti più profonde”, come l’ha definita la fidanzata Anna. E proprio la ragazza è rimasta sconvolta dalla scena che è stata ampiamente commentata con le altre fidanzate.

Alfred “si emoziona” in compagnia della tentatrice Sofia

Momento un po’ hot questa sera nel corso della terza puntata di Temptation Island e il protagonista di quanto accaduto è Alfred, fidanzato di Anna. La causa del suo incidente a luci rossi è invece la tentatrice Sofia. Ma cosa è successo? Ve lo spieghiamo.

Le fidanzate sono state chiamate nel pinnettu per vedere un video ed è apparso Alfred in esterna con la single Sofia. I due sono andati in barca e si sono mostrati ancora una volta molto vicini. A un certo punto sentiamo la single dire: “adesso si vede”. E i due scoppiano a ridere.

Ed è a quel punto che tutte le fidanzate sono rimaste sconvolte e si sono guardate come a chiedersi se avessereo capito bene quello che stava succedendo. Infatti, per non usare termini volgari o anche tecnici, Anna ha detto: “Ha avuto una reazione nelle parti più profonde?”. Dovreste aver capito anche voi cosa è successo. Diciamo che Alfred è stato molto felice di stare insieme alla single Sofia.

Sto morendo la tentatrice e lui che ridono per la black connection in erezione e Anna che nel frattempo è scioccata e si avvicina per vedere meglio e domanda alle altre se ha pensato giusto #TemptationIsland pic.twitter.com/FMWQfxbt5J — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 24, 2024

Tutte le fidanzate di Temptation Island sono rimaste ovviamente sconvolte da ciò che avevano visto, non riuscendo nemmeno a commentare. Anna è l’unica che ha parlato, ma si è capito che era molto sconvolto e cercava di digerire quanto visto. Successivamente ha sbottato e la sua reazione è più che comprensibile.