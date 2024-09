Titty si è sfogata al falò di Temptation Island, rivelando che con Antonio aveva addirittura già dato l’anticipo per il matrimonio

Titty continua a vedere il suo fidanzato Antonio sempre più vicino alla single Sara e al falò di Temptation Island si sfoga pensando al matrimonio che stavano organizzando.

Titty di Temptation Island rivela dettagli sui preparativi per il matrimonio con Antonio

La terza puntata di Temptation Island si è aperta parlando della coppia formata da Titty e Antonio. I due prima di partecipare al programma stavano organizzando il matrimonio, dopo la proposta fatta a Parigi lo scorso aprile.

Da quando, però, la coppia ha messo piede nel villaggio, Titty ha visto il fidanzato avvicinarsi in men che non si dica alla single Sara. In più ha scoperto alcune verità proprio riguardanti la proposta.

Antonio, infatti, ha confessato di averle chiesto di sposarlo solo perché si è sentito costretto. La decisione sarebbe stata improvvisata, tanto che l’anello l’ha acquistato ad una bancarella.

Durante il falò, la ragazza ha ricevuto un video da Filippo in cui Antonio si dimostra addirittura geloso di Sara e praticamente assiste ad una palese dichiarazione da parte del fidanzato.

“Mi stai scombussolando, perché mi stai facendo vivere emozioni che è sta tempo che non vivevo. Vedo in te una figura importante pure se siamo qua… importante vicino a me pure fuori da qua.“

Delusa, disgustata e incredula, Titty rivela alcuni dettagli circa l’organizzazione delle nozze. Stando alle sue parole, i preparativi era già piuttosto avanti. Nonostante il matrimonio fosse in programma per il 2026, i due avevano già fatto passi importanti.

Non solo avevano già incontrato il fotografo e individuato la location, ma addirittura avevano dato l’anticipo per la cerimonia.

“Sono scioccata. La domanda che mi faccio no, quando siamo andati a vedere la location, quando siamo andati dal fotografo, facevamo progetti… stavo da sola? […] Mi fa schifo.“

È stato proprio Filippo a quel punto a chiedere a Titty se fossero già arrivati a quel punto e la ragazza non ha potuto che confermare. La ragazza si è inoltre dimostrata innamorata nonostante tutto. Ha infatti sottolineato come l’anello della bancarella comprato per 18€ per lei valga più di qualsiasi cosa. Rientrata al villaggio, Titty ha ribadito:

“Io ho il dito verde. Questo anello mi fa il dito verde. Quando la gente mi fermava e diceva “Fammi vede l’anello”, ho sempre detto ‘Non era niente di programmato. Me l’ha comprato là ma per me ha un più valore’.“

Nonostante ciò, la ragazza sembra pronta a pensare a se stessa ora, dopo anni in cui non si è sentita veramente amata.