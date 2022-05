Alvan, il cantante della Francia dell’Eurovision 2022

Questa sera, sabato 14 maggio 2022, va in onda la finale dell’Eurovision 2022. A esibirsi, tra il primo gruppo di concorrenti, anche la Francia. Facendo parte dei Big Five (tra i quali troviamo anche Italia, Regno Unito, Spagna e Germania) è la prima volta che il pubblico può ascoltare l’esibizione del vivo. Sul palco, infatti, abbiamo visto il trio femminile Le Ahez con il cantante Alvan.

Se avete fatto un giro sul web, in particolare su Twitter, potete vedere come il pubblico da casa sia letteralmente impazzito per il francese. Nonostante, in generale, pare che il brano abbia riscosso molto successo nel nostro Paese. Tuttavia ciò che ha colpito maggiormente è stato il volto dell’artista. Qualcuno, per esempio, pubblicando la foto del performer ha scritto: “Cosa ti è piaciuto della canzone dei francesi?“. Tanti si sono trovati d’accordo con l’utente e hanno messo “mi piace” e hanno condiviso anche sui loro profili l’immagine che lo ritrae.

Voi cosa ne pensate di Alvan, il cantante della Francia che gareggia con le Le Ahez all’Eurovision Song Contest 2022? Vi piace oppure avete un altro tipo di ragazzo che preferite? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo non ci resta che attendere di scoprire che cosa accadrà alla fine della serata. Questa sera, infatti, scopriremo la Nazione vincitrice dell’edizione corrente. Ricordiamo che l’Italia non potrà votare il proprio Paese e la stessa regola, ovviamente, vale anche per tutti gli altri Stati che prendono parte alla competizione.

Vi informeremo non appena ne sapremo di più. Molto presto sapremo la classifica generale e, soprattutto, dove l’anno prossimo si svolgere il Contest. Chi vincerà, infatti, avrà la possibilità di ospitarlo. Continuate, nel frattempo, a seguirci per molte altre news. Qui per vedere l’esibizione completa.

