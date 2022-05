Chanel, cantante della Spagna all’Eurovision, ha recitato ne Il Segreto

Chanel ha recitato ne Il Segreto

Chanel all’Eurovision Song Contest

La cantante della Spagna, Chanel Terrero, ha una carriera principalmente legata al cinema e alla televisione e non solo al canto. Ebbene non tutti saprete, ma l’artista in gara all’Eurovision Song Contest ha avuto modo di recitare ne Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo). L’amata telenovela andata in onda su Canale 5 dal 10 giugno 2013 al 28 maggio 2021, ha visto nel cast anche la 31enne.

Ne Il Segreto Chanel Terrero ha interpretato il ruolo di Lucía Torres, l’amica cubata di Camila, altro personaggio della serie televisiva spagnola. Il suo arrivo, però, ha creato non pochi grattacapi alla sua amica e al suo compagno e lo farà principalmente per vendetta personale. Dunque il suo è stato un personaggio decisamente ambiguo.

Oltretutto Lucía Torres, ovvero Chanel Terrero, ha nascosto un terribile segreto (ma non vi facciamo altri spoiler nel caso qualcuno di voi volesse recuperare Il Segreto). Ecco qui una foto di Chanel sul set della telenovela spagnola…

Chanel Terrero ne Il Segreto

Sapevate questa curiosità o comunque la ricordavate? La Terrero intanto ora è tornata alle luci della ribalta per la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest e oggi 14 maggio, durante la finale, ha infiammato il PalaOlimpico di Torino!

