Alvin rivela in che rapporti è davvero con Ilary Blasi

1 Il vero rapporto di Alvin e Ilary

Ilary Blasi e Alvin quest’anno collaborano insieme a L’Isola dei Famosi. Lei è la conduttrice in studio affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre l’altro è inviato in Honduras. Si tratta per quest’ultimo di un ritorno dopo diversi anni di assenza dal programma. La scorsa edizione, infatti, la presentatrice romana lavorava con Massimiliano Rosolino.

Fatto sta che alcuni rumor sembravano dare per certe delle antipatie tra la Blasi e l’inviato di quest’anno. Questo quando si leggeva in una indiscrezione di Dagospia: “Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due“. Anche la stessa Ilary nel corso di una diretta de L’Isola ha affrontato l’argomento spiegando in che rapporti sono i due.

La faccenda, però, in queste ore è stata ripresa in mano dall’inviato durante una chiacchierata con Casa Chi. Come riporta anche il sito Isa e Chia, infatti, ha chiarito una volta per tutte come stanno le cose tra lui e la collega:

Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, una cosa del genere. Quindi siamo proprio fratello e sorella. Devo dire la verità un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare, perché per noi è così da ventiquattro anni, quindi… Un po’ all’inizio ci ha stupito e abbiamo detto: “Ma come che noi litighiamo?” Per noi era normale, poi abbiamo capito che effettivamente doveva essere insomma veicolato in un altro modo per lo spettatore. Quindi siamo diventati più “ca*zoni”.

Ma le dichiarazioni di Alvin non terminano qui perché ha anche raccontato che cosa pensa del cast di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Continuate a leggere…