1 Tensioni a L’Isola dei Famosi

Sembrerebbe che le tensioni a L’Isola dei Famosi 2022 non siano soltanto tra i naufraghi. Queste, infatti, sarebbe anche tra Ilary Blasi e Alvin. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’inviato sarebbe infastidito da alcuni atteggiamenti della conduttrice. Se con Massimiliano Rosolino tutto era filato liscio, in questo caso l’ironia della presentatrice non sarebbe molto apprezzata. A diffondere il rumor ci ha pensato Dagospia:

Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due.

In questo momento, quindi, si starebbe cercando di appianare i rapporti e risolvere la situazione. Sembrerebbe che anche i telespettatori abbiano notato delle interazioni strane tra loro e si siano fatti questa idea. Nelle puntate precedenti, per esempio, Alvin ha in qualche modo bloccato la parola a Ilary quando avrebbe dovuto spiegare nel dettaglio le regole della prova dell’Uomo Vitruviano. La conduttrice, infatti, gli aveva chiesto di fare veloce perché già mezzanotte.

Un altro commento potrebbe non essere piaciuto ad Alvin, ovvero quando la presentatrice de L’Isola dei Famosi ha affermato con ironia: “Vabbè, lo sanno tutti come funziona. Andiamo avanti va!”. E l’altro ha commentato: “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie“. In una delle puntate più recenti, invece, la Blasi ha affermato: “Ah Alvin, ci sei anche tu? Ben trovato, non lo sentivo più. Dico: ‘se ne sarà andato’”.

Adesso l’indiscrezione di Dagospia avrebbe confermato i sospetti del pubblico. Sarà davvero così? Per il momento si tratta solamente di rumor non confermati. Probabilmente non lo sapremo mai ma staremo a vedere. Vi terremo aggiornati. Intanto le notizie su Ilary non finiscono qui…