3 è il numero dei programmi che sarà affidato ad Amadeus nel corso della prossima stagione. Non solo Identity (ovvero i Soliti Ignoti), ma anche La Corrida e un nuovo programma dedicato alla musica! Di cosa si tratterà?

Tre programmi per Amadeus

Per Barbara d’Urso ancora non è stato annunciato quale sarà il suo futuro televisivo. Unica cosa certa è che non la rivedremo a Mediaset. Anche Amadeus ha cambiato aria e la sua prossima stagione sarà su Nove. Al conduttore sono stati già affidati ben 3 programmi e in questi giorni si stanno delineando gli ultimi dettagli del contratto che avrà, come comunicato da WBD, una trasmissione in access prime time e due in prime time.

Il primo si tratta del riadattamento de Soliti Ignoti (nome ancora di proprietà della Rai e non è stato rinnovato), che al momento ha come titolo provvisorio Identity. Amadeus conosce bene la trasmissione perché l’ha presentata per tanti anni in sul primo canale.

Ma a quanto apre non sarebbe finita qui. Secondo quanto si apprende infatti per il conduttore ci sarà anche la possibilità di presentare la nuova edizione de La Corrida e, come detto, si parla anche di un terzo programma. Si tratta del secondo in prime time. A dare qualche dettaglio è stata Laura Carafoli di WBD che a TV Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere quanto segue:

“Marina Donato è entusiasta di Amadeus, La Corrida si svolgerà in un’arena e sarà in diretta da fine ottobre. Il terzo programma sarà dedicato alla musica, ma no, non sarà X Factor“. Di cosa si tratterà allora? Per il momento è tutto top secret e ci sono solo ed esclusivamente dei rumor e delle indiscrezioni sulla faccenda. Pare sia sicuro, però, che X Factor non rientrerebbe nei piani (almeno al momento). Si tratterà di un nuovo format, tutto da scoprire o magari di qualche vecchia conoscenza? Staremo a vedere!