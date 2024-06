Amadeus padre per la terza volta? Alcune foto di Giovanna Civitillo accendono il gossip

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Giugno 2024

Amadeus

Amadeus sarà padre per la terza volta? Spuntano delle foto di Giovanna Civitillo che accendono il gossip. Ecco cosa è emerso.

Il gossip su Amadeus e Giovanna Civitillo

In questo sabato 22 giugno non solo le notizie legate a Fedez e alla sua presunta nuova fiamma (con tanto di frecciatine social con Chiara Ferragni) o l’attesissimo matrimonio di Diletta Leotta, in programma quest’oggi! A balzare è un gossip lanciato da Diva e Donna su Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo.

Il settimanale sul proprio servizio uscito in edicola lancia il dubbio su una possibile gravidanza in arrivo per il conduttore del Nove e la sua dolce metà. Questo perché Amadeus e Giovanna Civitillo sono stati pizzicati insieme uscire, uniti e sorridenti, dalla clinica Mangiagalli di Milano. Si tratta di uno dei principali ospedali dedicato alla nascita dei bambini. Fin da subito (quindi durante il periodo della gravidanza) e poco dopo il parto, le mamme vengono seguite con controlli periodici.

Presente, qualche passo indietro, come confermato dalle immagini di Diva e Donna, loro figlio José. Ma cosa ci facevano lì? I fan sperano che magari Giovanna possa essere in dolce attesa. Ma potrebbe essere molto più probabile l’ipotesi lanciata dalla rivista. Amadeus e Giovanna Civitillo, infatti, potevano essere semplicemente in visita a qualche conoscente presente in clinica e per questo si trovavano lì.

“Chissà se, visitandola, ad Amadeus e Giovanna sia venuto il desiderio di essere di nuovo mamma e papà”, pensano i più nell’apprendere questa notizia. Nulla è certamente da escludere, perché tutto può succedere nella vita, ma a oggi ci sentiamo di escludere questo pensiero. Ed è molto più probabile che invece entrambi si trovassero lì solo ed esclusivamente per una visita di cortesia ad amici.

Al momento né Amadeus né Giovanna Civitillo hanno commentato il gossip, ma nel caso in cui volessero intervenire, saremo ben lieti di riportare le loro dichiarazioni.