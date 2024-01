NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Gennaio 2024

Stando a uno spoiler lanciato dall’AD Rai, sembrerebbe che dopo la fine del Festival di Sanremo 2024 Amadeus e Fiorello possano tornare insieme in tv con un nuovo programma.

Il ritorno di Amadeus e Fiorello

Mancano ormai poche settimane alla partenza del Festival di Sanremo 2024 e tutto inizia a essere pronto per questa nuova attesissima edizione della kermesse musicale. Come sappiamo anche quest’anno, per la quinta volta di fila, alla conduzione e alla direzione artistica della manifestazione ci sarà Amadeus, che tuttavia ha già annunciato che questo potrebbe essere il suo ultimo Festival. Nel mentre in questi mesi il presentatore ha già fatto diversi annunci legati a Sanremo e solo ieri ha rivelato i nomi dei cantanti che si esibiranno sul palco in Piazza Colombo, a pochi metri dall’Ariston. In attesa della partenza della kermesse però, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Sappiamo tutti che da anni una bella e forte amicizia lega Amadeus a Fiorello. I due hanno più volte lavorato insieme e proprio nel corso della serata finale del Festival il comico farà da co-conduttore al suo collega e amico. Tuttavia sembrerebbe che dopo la fine di Sanremo 2024 il duo possa tornare in tv con un nuovo programma. A sganciare la bomba è stato proprio l’AD Rai, che nel corso di una diretta social con Fiorello ha affermato:

“Ho incontrato Ama, stiamo lavorando sul progetto. Ti ricordi ‘Attenti a quei due’? Era un telefilm”.

Immediata la reazione di Fiorello, che a quel punto ha aggiunto: “Non devi dire tutto però”. Ciò nonostante lo spoiler dell’AD Rai non è passato inosservato e in breve ha fatto il giro del web. Gli utenti dunque stanno già attendendo questo nuovo programma con Amadeus e Fiorello, sul quale al momento non abbiamo alcun tipo di informazione. Attualmente infatti il progetto è in fase di sviluppo e non sappiamo dunque quando inizierà e quando e dove andrà in onda. Nelle settimane a venire però ne sapremo certamente di più in merito.