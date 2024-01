Sanremo

Vincenzo Chianese | 11 Gennaio 2024

Come accade da qualche anno a questa parte, anche stavolta in occasione del Festival di Sanremo 2024 verranno allestiti altri due palcoscenici a pochi passi dal Teatro Ariston. Ma chi sono dunque i cantanti che saliranno sul palco di Piazza Colombo? A svelarli è stato proprio Amadeus.

Chi sono i cantanti che si esibiranno a Piazza Colombo

Manca meno di un mese alla partenza di Sanremo 2024 e ormai tutto inizia a essere pronto per la kermesse musicale. Chi segue il Festival della canzone italiana però sa bene che quello dell’Ariston non è l’unico palcoscenico che vedrà esibirsi i cantanti nel corso della settimana. Fuori dal Teatro infatti verranno allestiti altri due palchi, sui quali giorno dopo giorno saliranno alcuni artisti della musica italiana, e non solo, che naturalmente non sono in gara alla manifestazione e che terranno compagnia al pubblico. Parliamo del palco galleggiante della Costa Smeralda e di quello in Piazza Colombo, a pochi metri dall’Ariston.

Solo qualche giorno fa Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha svelato gli artisti che si esibiranno sulla nave e che sera dopo sera si collegheranno in diretta con l’Ariston. Parliamo di Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D’Agostino.

Ma chi sono invece i cantanti che si esibiranno sul palco di Piazza Colombo durante la settimana di Sanremo 2024? Ad annunciarli è stato sempre Amadeus durante l’edizione delle 13.30 del TG1 dell’11 gennaio. A salire sul palcoscenico, in ordine di serata, saranno Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai.

I Big di Sanremo 2024

Dopo aver scoperto chi sono i cantanti che si esibiranno sul palco di Piazza Colombo, andiamo a rivedere chi sono i Big di Sanremo 2024.

A gareggiare quest’anno alla kermesse ci sono ben 30 artisti: Ghali, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico. E ancora Angelina Mango, Fred De Palma, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Mr.Rain, Geolier, Negramaro, Rose Villain. Ma non solo.

A salire sul palco di Sanremo 2024 ci saranno Mahmood, Diodato, Annalisa, Il Volo, Emma, Francesco Renga & Nek La Sad, Irama, Big Mama, The Kolors, Sangiovanni. E infine al Festival troveremo Il Tre, Alfa, Maninni, Santi Francesi, Clara e bnkr44.

Ma chi sarà a vincere quest’anno la kermesse?

Dove vedere Sanremo 2024: streaming e puntate

Vi state chiedendo dove poter vedere Sanremo 2024? Andiamo a scoprirlo. Le puntate del Festival verranno trasmesse in diretta su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio su Rai 1, a partire dalle ore 20.35.

Tuttavia sarà possibile seguire la kermesse anche in streaming su RaiPlay.