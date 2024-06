Amadeus potrebbe portare La Corrida sul Nove

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Giugno 2024

Amadeus

Continuano le indiscrezioni sui programmi che potrebbe condurre Amadeus sul NOVE. Secondo i più recenti rumor sembrerebbe essere sempre più vicino a prendere il timone de La Corrida.

Amadeus condurrà La Corrida?

Ormai da mesi sappiamo che Amadeus è passato al NOVE durante la prossima stagione televisiva lo vedremo all’opera con nuove entusiasmanti avventura. Nelle settimane appena passate era stato annunciato il numero di programmi che lo vedranno al timone, ma senza alcuno spoiler sul progetto esatto:

“Sulla base di questo accordo, nel corso della stagione televisiva, Amadeus condurrà sul NOVE un programma di Access Prime Time e due di Prime Time. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che lo vedranno protagonista”.

Di lì a poco è stato rivelato che condurrà una trasmissione chiamata “Identity“, che altro non è che una versione un po’ rinnovata de I Soliti Ignoti. Adesso, invece, spunta una nuovissima indiscrezioni grazie al sito Davide Maggio. In base a un’anteprima del portale scopriamo che La Corrida è al vaglio del conduttore e dell’emittente.

Dopo Corrado, Gerry Scotti e Carlo Conti quindi toccherebbe proprio ad Amadeus portare in scena una dei programmi più amati e divertenti della TV italiana. Tuttavia ci vorrà ancora molto tempo per scoprire cosa accadrà perché, a quanto pare, il debutto in prima serata del conduttore dovrebbe avvenire in autunno con una novità top secret:

“Banijay scalpita e ci sta già mettendo mano portandosi avanti, sebbene il semaforo verde non sia ancora arrivato. Del resto, c’è anche un’altra grossa casa di produzione intenzionata ad accaparrarsi il binomio Amadeus-Nove, Fremantle. Da mesi i i giornali parlano di X Factor, il cui trasloco non potrebbe comunque avvenire nell’immediato. Si vaglia anche altro”.

Il sito, infine, afferma che al contrario dei rumor trapelati non sarebbe previsto nessun Capodanno insieme a Gianni Morandi sul NOVE. Vi terremo aggiornati.