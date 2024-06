Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Giugno 2024

Amici

Vi ricordate di Deborah Iurato, vincitrice della tredicesima edizione di Amici? Ecco com’è cambiata a distanza di dieci anni dalla sua vittoria.

Com’è cambiata Deborah Iurato di Amici 13

Siamo sicuri che tutti i veri fan di Amici, che seguono il talent fin dai suoi inizi, si ricorderanno di Deborah Iurato. La cantante è stata un’allieva, nonché vincitrice, durante la tredicesima edizione: la stessa che ha visto tra i concorrenti anche i Dear Jack e Sara Mattei.

Successivamente ha pubblicato due EP e altrettanti album in studio, con i relativi singoli di lancio. Tra il 2016 e il 2019 si è presa un periodo di pausa pur continuando le varie tournée in giro per l’Italia. Nel 2023 invece partecipa alla finale di Una voce per san Marino con il brano ‘Out of Space‘. Nel corso degli anni prende parte anche ad alcune edizioni di Tale e Quale Show, vincendo ‘Il Torneo’.

Quest’anno abbiamo potuta vederla nella versione sanremese della trasmissione di Carlo Conti, ma chi non l’ha guardata forse si è parso il suo cambiamento. Qui sotto possiamo vedere due foto molto recenti di Deborah Iurato, all’interno delle quali notiamo che ha detto addio ai lunghi capelli castani per lasciar spazio a un taglio più corto e biondo.

Il nuovo look di Deborah Iurato a 10 anni dalla vittoria di Amici

A fine maggio 2024, inoltre, ha anche scritto un lungo emozionante post in occasione dei dieci anni trascorsi dalla sua vittoria ad Amici. Riportando alla mente tutti i momenti vissuti, infatti, ha anche voluto dire grazie ai fan che l’hanno sempre seguita e sostenuta per tutto il percorso:

“[…] Ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni nota cantata mi ha reso la persona che sono oggi e guardando indietro, non posso fare a meno di sentirmi profondamente grata per ogni singolo istante”.

E voi ve la ricordate la sua edizione? Fatecelo sapere con un commento.