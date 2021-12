Amadeus replica ai Jalisse, esclusi da Sanremo per il 25esimo anno consecutivo

1 La replica di Amadeus

Solo qualche giorno fa in diretta al TG1 Amadeus ha svelato i Big che saranno in gara al Festival di Sanremo 2022, e non sono mancati tanti colpi di scena. A far parte del cast saranno nomi del calibro di Elisa, Emma, Achille Lauro, Donatella Rettore, Gianni Morandi, Iva Zanicchi e anche Mahmood con Blanco. Tuttavia numerosi sono stati gli artisti esclusi dalla nuova edizione del Festival della canzone italiana, e naturalmente non sono mancate le polemiche. A dire la loro sui social sono stati anche i Jalisse, che per il 25esimo anno consecutivo sono stati esclusi dal Festival di Sanremo. Queste le dichiarazioni del duo in merito:

“Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutive esclusioni dei Jalisse dal Festival di Sanremo. Rolling Stones Italia e molte altre testate rimbalzarono la notizia, fino ad RTL News pochi giorni fa…Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. […] La famosa ripartenza non è per tutti. Noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni. Quale canzone abbiamo presentato quest’anno per Sanremo 2022? Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo: titolo ‘È proprio questo quello che ci manca’”.

Adesso nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani, Amadeus ha deciso di replicare per la prima volta ai Jalisse, svelando come le canzoni escluse siano state ben 320. Queste le dichiarazioni del conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana, riportate da Biccy:

“Non ho niente di personale con i Jalisse come non ho niente di personale con gli altri 320 che non fanno parte di questo Sanremo, davvero, nulla di personale. Sono sempre dispiaciuto perché io le canzoni le ascolto tutte e le ascolto più volte, ma dopotutto le canzoni devono essere 22″.

