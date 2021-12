8 Sanremo 2022: la lista dei big

Dopo tantissima attesa finalmente sono stati annunciati i big di Sanremo 2022. Negli scorsi giorni erano trapelate molte indiscrezioni su chi sarebbe potuto esserci. Inizialmente Amadeus avrebbe dovuto annunciare i big nell’occasione di Sanremo Giovani, appuntamento previsto per il 15 di dicembre.

Tuttavia le cose sono poi cambiate. Amadeus, in accordo con la RAI, ha fatto sapere di avere anticipato la data in cui sarebbero stati rivelati i big di Sanremo 2022. Oggi è stato finalmente il grande giorno. Nell’edizione del TG 1 di questa sera il conduttore della kermesse si è collegato per fare il suo annuncio.

Alcuni nomi erano già trapelati, mentre alcuni sono inediti. I primi 2 big a essere annunciati sono stati:

Elisa

Gianni Morandi

Ma non è tutto, perché la lista continua.