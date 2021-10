1 L’annuncio: Amanda Knox è diventata mamma

Una notizia arriva direttamente dal New York Times e riguarda la tanto discussa Amanda Knox. Pare infatti, come da lei stessa fatto sapere al tabloid americano, che sia diventata mamma di una bambina, ma abbia deciso di fare questo annuncio solo molto tempo dopo.

Amanda Knox, infatti, ha deciso di preservare la sua gravidanza e solo oggi è uscita allo scoperto anche sui social. Questo per timore che i paparazzi potessero inseguirla ovunque e per la propria sicurezza. La nascita di Eureka Muse Knox-Robinson è avvenuta nei mesi scorsi, ma solo ora è spuntata fuori la notizia, per sua scelta. L’intervista, invece, come fa notare anche Fanpage.it (che ringraziamo per averne riportato alcuni stralci) arriva in cocomitanza dei dieci dall’assoluzione dell’omicidio di Meredith Kercher.

Da quel momento Amanda Knox ha iniziato una nuova vita. Ora vive a Seattle con suo marito Cristopher Robinson, un romanziere. Insieme lavorano a diversi progetti, tra cui un podcast. Ma torniamo alla notizia. Ora giustamente in molti si chiedono il perché Amanda non abbia voluto dire il perché della sua gravidanza. Stando a quanto, spiegato, come vedremo dalle sue dichiarazioni, pare che abbia voluto evitare in tutti i modi possibili i fotografi che ancora oggi la chiamano Foxy Knox, a seguito dell’esito del processo legato all’omicidio di Meredith. Ma leggiamo le sue parole riprese da Fanpage dal New York Times:

“Continuo a dire a Chris che vorrei andare in un posto dove posso pagare il mutuo senza dover rivivere la peggiore esperienza della mia vita”

Ha detto fin da subito Amanda Knox. Continua…