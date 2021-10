1 Il tapiro a Ambra Angiolini

Nei giorni scorsi il settimanale Chi ha dato la notizia che la storia d’amore tra Ambra Angiolini e l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, si è conclusa: Ecco quanto riportato dal giornale diretto da Alfonso Signorini:

“Dopo quattro anni si è chiusa la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Un colpo al cuore per l’attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che l’allenatore sia sparito“.

Striscia La Notizia appreso lo scoop non ci ha pensato due volte ed è andata alla ricerca dell’ex amato volto di Non è La Rai per consegnarle un tapiro d’oro subito. Fatto che in queste ore sta dividendo l’opinione pubblica. Così la trasmissione satirica di Canale 5 ha mandato subito il proprio inviato Valerio Staffelli per parlare direttamente con Ambra Angiolini, che ha ritirato così il ‘premio’ del programma.

Per Valerio Staffelli è stato semplice rintracciare la showgirl e appena beccata ha iniziato subito a tempestarla di domande circa l’accaduto: “Allora senta, noi le portiamo l’ambito premio di Striscia perché abbiamo visto come sta andando la situazione co il signor Allegri. Ma cosa è successo? Cioè è proprio sparito?”, ha chiesto curioso di avere una risposta a riguardo la relazione tra l’attrice e il mister bianconero.

Ambra Angiolini è parsa molto spaesata dal tapiro ricevuto da Striscia La Notizia ed ha risposto in modo molto titubante, dicendo di non sapere nulla. Ma andiamo a leggere nel dettaglio cosa ha raccontato lei…