A Tale e Quale Show 2024 Amelia Villano imita Loredana Bertè con il brano “Dedicato“. La sua esibizione.

Amelia Villano imita Loredana Bertè

Amelia Villano vincerà l’ottava e ultima puntata di Tale e Quale Show grazie alla sua imitazione di Loredana Bertè? Questo traguardo lo raggiungerà nel solo caso in cui convincerà il pubblico e la giuria. Ma andiamo a scoprire che cosa hanno pensato i giudici alla fine della sua esibizione.

La sua performance è arrivata subito dopo quella di Roberto Ciufoli, che ha portato in scena Adriano Celentano con successo. L’unico ad averlo criticato con ironia è stato Cristiano Malgioglio. Ma cosa ne penserà la giuria di Amelia? Poco prima di cantare è entrato in studio Clementino per presentare The Voice Kids, ma poi l’attesa è terminata.

Il pubblico si è alzato in piedi facendole una standing ovation e acclamandola. Poi è stato il turno dei giudici. Cristiano Malgioglio le ha fatto i complimenti, ma con qualche appunto: “La grinta l’hai messa, ma forse hai gridato troppo. Sei stata troppo stridula ma nell’imitazione sei andata benissimo“.

“Interpretare la Loredana di allora è molto più difficile, l’hai fatta benissimo“, ha commentato Giorgio Panariello. Alessia Marcuzzi invece ha detto: “Sei un personaggio incredibile, sei stata veramente brava“. Voi con chi siete d’accordo?