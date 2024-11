Com’è andata l’imitazione di Roberto Ciufoli, che ha portato in scena Adriano Celentano, a Tale e Quale Show 2024? Ecco tutte le informazioni e i giudizi durante l’ottava e ultima puntata.

Roberto Ciufoli imita Adriano Celentano

Roberto Ciufoli ha imitato questa sera Adriano Celentano a Tale e Quale Show, portando in scena la canzone “Prisencolinensinainciusol“. Settimana scorsa, per esempio, ha dato prova della sua bravura vestendo i panni di Angela dei Ricchi e Poveri insieme a Pino Insegno. Il pubblico e i giudici lo hanno elogiato per le sue doti interpretative. Ma com’è andata questa volta?

Cristiano Malgioglio ha detto: “Se non ti denuncia Adriano forse lo farà Claudia Mori“. Invece, Giorgio Panariello ha commentato: “Per me sei stato molto bravo“. “Ma lo sai che sei stato proprio bravo? Lo hai imitato proprio come immaginavo“, ha affermato Alessia Marcuzzi.

Al pubblico, ad ogni modo, il fatto che Roberto Ciufoli abbia imitato Adriano Celentano è piaciuto molto. Molte persone in sala si sono anche alzate in piedi per applaudirlo e fargli i complimenti. Vedremo se questo basterà per vincere l’ultima puntata di Tale e Quale Show oppure no.

La classifica verrà presentata a fine serata e solo allora scopriremo chi ha vinto la nuova edizione edizione di Tale e Quale Show. Per rivedere tutte le esibizioni, ve lo ricordiamo, potrete accedere alla piattaforma streaming RaiPlay.