Una bellissima reunion di Amici 20 quella che è avvenuta a Palmi, in Calabria, nella serata del 19 luglio. In occasione dell’RDS Summer Festival, Anna Pettinelli ha ritrovato sul palco il suo ex allievo Aka7even e insieme hanno deciso di regalare al pubblico un emozionante duetto.

Anna Pettinelli e Aka7even si ritrovano dopo Amici 20 e duettano insieme

Si sta svolgendo in questi mesi estivi l’RDS Summer Festival, un tour organizzato dall’emittente radiofonica RDS che va a toccare alcune zone di mare d’Italia portando musica e divertimento. Proprio ieri (e anche stasera), il Festival era a Palmi, in provincia di Reggio Calabria e sul palco sono saliti tantissimi artisti molto amati dal pubblico.

Tra questi cantanti ieri c’era anche Aka7even che i fan di Amici 20 ricordano molto bene. Finalista di quell’edizione del talent di Maria De Filippi, Luca (questo il suo nome di battesimo) era allievo di Anna Pettinelli. Preso dal primissimo giorno, fu anche poi il suo unico allievo al Serale e i due formarono un rapporto davvero stretto fatto di affetto e supporto anche a distanza di anni.

Per chi non lo sapesse, Anna Pettinelli è una storica speaker di RDS e non poteva mancare nella serata di ieri. E così, quando Aka7even è salito sul palco, la Pettinelli è corsa ad abbracciarlo mostrando quanto prof e allievo (ormai ex) siano ancora legatissimi.

Ma non solo, come si vede nel video qui sopra, i due hanno regalato al pubblico anche una perfomance musicale di coppia. Hanno infatti cantanto insieme una cover di True Colors, che lo stesso Aka aveva proposto durante il suo percorso ad Amici. Inutile negarlo, Amici 20 è stata un’edizione iconica per i fan del programma e ancora ci ricordiamo tutto quello che è accaduto nei minimi dettagli.