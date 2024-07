Dai palinsesti Rai arriva l’annuncio di un nuovo programma che per alcuni sembra una specie di copia di Temptation Island. Si parla di coppie in crisi che dovranno mettersi alla prova e poi scegliere se continuare la relazione oppure no. Ecco cosa sappiamo.

Nella prossima stagione Rai un programma che somiglia a Temptation Island

Con la presentazione dei palinsesti Rai abbiamo scoperto tante conferme, novità per la conduzione e anche qualche programma nuovo. Tra questi c’è uno show nuovo dal titolo “Se mi lasci non vale”. Sarà condotto da Luca Barbareschi e con lui ci saranno anche degli esperti in amore. Andrà in onda su Rai2 dal 21 ottobre al 18 novembre e saranno in totale quattro puntate.

Leggendo come sarà il programma, però, molti ci vedono una copia senza trash di Temptation Island. “Sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati e approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Si tratta di coppie in crisi provenienti da tutta Italia che non vivono più la propria relazione come un tempo e vogliono provare a capire come rimettere la ‘barra al centro’. Per quattro settimane, all’interno di una Villa si sottoporranno a prove, sfide, esperimenti sociali, candid camera (in house ed outdoor) attraverso un persone di coaching e di confront, individuali e collettivi, per capire e provare a risolvere le criticità della relazione”, si legge sul sito della Rai.

Viene definito una vera e propria scuola per coppie, un “corso di educazione sentimentale” con l’aiuto di Luca Barbareschi e del suo team di esperti formato da psicologi relazionali, sessuologi e mental coach. In ciascuna puntata, inoltre, saranno presenti anche special guest (famosi e non) che aiuteranno i protagonisti attraverso percorsi divertenti, sorprendenti e unici. Alla fine del percorso le coppie prenderanno la decisione se continuare la relazione con modalità nuove, proseguire come prima oppure prendere strade diverse.

Come detto, quindi, per molti c’è una sorta di somiglianza con Temptation Island, anche se qui troviamo pare meno trash e soprattutto la presenza di alcuni esperti delle relazioni sentimentali.