1 Ecco chi è l’assistente del direttore artistico di Amici 20

La corsa al Serale di Amici 20 è sempre più serrata e gli allievi della scuola stanno facendo del loro meglio per convincere i professori che meritano quel posto. Tra una performance e l’altra, intanto, Maria De Filippi ha avuto il grande piacere di accogliere in studio il nuovo direttore artistico del talent show.

Non vedremo infatti più Giuliano Peparini, bensì Stéphane Jarny. Il coreografo, annunciato dalla conduttrice, si è presentato in studio accompagnato dal suo assistente. Qualcuno l’avrà senza dubbio riconosciuto, ma non è un volto del tutto sconosciuto al programma.

Si tratta di Cristian Lo Presti, che è stato un allievo della Scuola di Amici 14, anno della vittoria di Stash e i The Kolors. A ricordare questo particolare, poi, è stata la stessa Maria De Filippi, che ci ha tenuto a dire, rivolgendosi a Jarny:

“Uso Cristian, che è stato allievo di questa scuola, quando vinse Stash ed è diventato tuo assistente. So che lavora con te: Siccome parla francese, usufruisco della sua presenza. Intanto sono felice che tu abbia Cristian vicino, davvero”.

Come dicevamo Cristian Lo Presti è stato un allievo di Amici 14…