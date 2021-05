La canzone che Sangiovanni dedica a Giulia

Un altro guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi nei confronti di Anna Pettinelli. Si tratta di una base fatta dal produttore discografico Zef, il quale ha dato la possibilità a Aka7even e Sangiovanni di scrivere delle barre (un testo completo) su una melodia inedita di poco più di un minuto. L’obbiettivo, quindi, era solo quello di giudicare il testo. Il primo a iniziare è stato proprio Sangiovanni, il quale ha dedicato la canzone a Giulia.

Qui sotto, infatti, possiamo vedere il momento in cui, poco dopo aver cominciato a cantare, si gira verso la fidanzata per indicarla proprio mentre pronuncia le seguenti parole: “[…] Sono sfatto, sfinito, il cervello sconnesso l’ho messo sopra la soffitta. Sei sfatta, sfinita, ma ti sto vicino sperando che ti tranquillizzi e che mi comprendi quando mi giro dall’altra parte. Perché sto male e non voglio che pesi sopra le tua spalle. Scusa sono stanchissimo, ma tu sei sempre bellissima […]“.

A questo punto, quindi, proprio mentre Sangiovanni si gira verso Giulia durante la canzone a lei dedicata, la regia stacca proprio sulla ragazza. Vediamo, quindi la ballerina sorridere molto felice e anche un po’ imbarazzata. Un momento breve che però ha fatto emozionare molto sicuramente tutti i fan della coppia che si è formata all’interno del talent di Maria de Filippi. Di certo, siccome mancano alcune puntate alla fine della trasmissione per quest’anno, ci saranno altre dediche. Sempre ovviamente che i due non escano prima della finalissima.

Questa, infatti, si terrà il 15 maggio 2021 in diretta TV. Continuate a seguirci per molte altre news su Amici e non solo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.