Lo spoiler degli ex alunni di Amici sull’eliminato di stasera

Oggi ha avuto inizio una nuova puntata del talent condotto da Maria De Filippi e, siccome il programma è registrato, le anticipazioni sono uscite già da qualche giorno. Chi voleva poteva leggerle senza problemi oppure attendere fino a sabato sera. Poche ore fa, però, alcuni ex alunni di Amici hanno fatto uno spoiler sull’eliminato di stasera. Andiamo con ordine e scopriamo con esattezza cos’è accaduto.

Il tutto ha avuto luogo durante la diretta Instagram sul profilo di Martina Miliddi. La ballerina ha avuto piacere di parlare un po’ con alcuni compagni d’avventura durante il percorso nella trasmissione. Stiamo parlando di Rosa, Raffaele, Samuele e Leonardo. Tra una chiacchiera e l’altra, purtroppo, pare che si siano lasciati scappare il nome dell’allievo che dovrà abbandonare il programma. Noi non vi diremo di chi si tratta, ma se volete recuperare la live vi lasciamo il video qui sotto.

A dare ancora più evidenza allo spoiler fatto dagli ex alunni di Amici circa l’eliminato di stasera ci ha pensato anche un commento di un utente. Qui possiamo leggere: “Vabbè comunque siete stupidi a spoilerare il nome di chi esce. Vi vedono mille persone e voi fate le anticipazioni così. Boh! Ora vi levo il segui a tutti“. C’è, quindi, chi si è arrabbiato, ma anche chi ha compreso la situazione.

Quest’ultimi, infatti, hanno dato la colpa a chi ha scritto durante la diretta perché sono stati loro per primi a rivelare il nome. Fatto sta che chi ha seguito la faccenda e ha prestato attenzione ormai sa tutto. In caso, voi siete d’accordo con la scelta dei giudici? Fatecelo sapere e continuate a seguirci per maggiori news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.