Da Amici 20 a Netflix, un ex del talent ha firmato la colonna sonora di una serie TV

1 Dopo Amici 20 Tancredi realizza la colonna sonora di una serie Netflix

Dopo essersi fatto conoscere nell’edizione 20 di Amici e averci fatto ballare (e non solo) durante l’estate con vari pezzi del suo EP, adesso approda a Netflix con una serie TV per i giovani. Stiamo parlando di Tancredi, cantante arrivato lo scorso anno fino alla semifinale del talent show.

Come detto, appena uscito da Amici ha pubblicato il suo EP “Iride”, poi qualche mese fa è arrivato il primo album dal titolo “Golden Hour”. Ma venerdì, a mezzanotte, è uscito un suo nuovo singolo, “Isole” che sarà la colonna sonora della serie TV targata Netflix “Di4ari”. È stato proprio il cantante ad annunciarlo attraverso un post sul suo profilo Instagram.

Ma non solo, abbiamo anche un piccolo teaser trailer della serie in cui vediamo anche Tancredi.

Ancora non abbiamo molte informazioni su questa serie TV. Vi possiamo dire che “Di4ri” è una serie made in Italy pensata per il pubblico più giovane, dedicata alla Generazione Zeta, appunto. Le storia si sviluppa all’interno della scuola media Galileo Galilei ed è ambientata in una città di mare.

