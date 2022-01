1 Salta la registrazione di Amici 21?

Momenti intensi gli ultimi nella scuola di Amici 21. In queste ore infatti si sarebbe dovuta svolgere la nuova registrazione del talent show, che sarebbe dovuta andare in onda su Canale 5 domenica 30 gennaio. Tuttavia poco prima dello svolgimento delle riprese, il pubblico che sarebbe dovuto essere presente in studio ha appreso che la registrazione è saltata, a causa di motivi non ben specificati e rimandata a data da destinarsi. A quel punto sul web hanno iniziato a correre numerose indiscrezioni, che tuttavia al momento non hanno trovato conferma. Stando a quanto hanno riportato alcuni utenti su Twitter, pare che tre allievi della scuola siano risultati positivi al Covid, e ciò avrebbe causato lo slittamento della registrazione.

Tuttavia poco dopo a intervenire è stato il portale Quellochetuttivoglionosapere.it, che ha dato un’altra versione dei fatti. Stando a quello che svela il ben informato portale, sembrerebbe che non siano alcuni allievi di Amici 21 a essere risultati positivi al Covid, ma bensì alcuni dei ballerini professionisti! Questo quanto si legge in merito:

“La nuova registrazione di Amici 21 è stata rimandata a data da destinarsi a causa del Covid. L’appuntamento settimanale sarebbe saltato per via della positività di alcuni ballerini nel corpo dei professionisti del programma. Un’evenienza che ha costretto la produzione a rimandare le riprese del Talent di Maria De Filippi. […] I ragazzi in questione, però, starebbero tutti bene e non accuserebbero sintomi gravi, ragion per cui presto potranno tornare a lavoro”.

Precisiamo ancora una volta che si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni del web, e attualmente non c’è alcuna certezza sul fatto che alcuni ballerini professionisti di Amici 21 siano risultati positivi al Covid. Ma cosa accadrà dunque per l’appuntamento settimanale con il talent show? Andiamo a scoprire le varie ipotesi.