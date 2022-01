Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini assenti in studio per la nuova puntata di Amici 21: ecco cosa è accaduto.

Rudy, Lorella e Veronica assenti ad Amici 21

Finalmente oggi dopo la pausa per le festività natalizie su Canale 5 torna Amici 21. Solo poche ore fa si è svolta la registrazione della puntata che stanno trasmettendo al momento, e come al solito non sono mancati tanti colpi di scena. Tuttavia fin da subito il pubblico e il web hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini infatti sono assenti in studio e tutti e tre i professori si sono collegati dalle rispettive case.

Ma perché Rudy, Lorella e Veronica sono assenti e cosa è accaduto? Maria De Filippi non ha svelato per quale motivo i tre insegnanti non fossero presenti fisicamente. Tuttavia sembrerebbe essere facilmente intuibile la motivazione.

Con ogni probabilità infatti Zerbi e la Cuccarini potrebbero trovarsi in quarantena, e questo spiegherebbe la loro assenza da Amici 21. Naturalmente non abbiamo certezza assoluta che sia proprio questo il motivo per cui i due professori non siano presenti in studio, e di certo nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori news in merito. Discorso differente per la Peparini, che invece sui social ha confermato di essere positiva al Covid.

Non resta che attendere dunque per scoprire quello che è accaduto. Con ogni probabilità però già nel corso della prossima puntata Rudy e Lorella, che nel mentre anche da lontano stanno continuando a seguire i loro allievi e quello che accade all’interno della scuola, potrebbero fare ritorno in studio. A Veronica invece facciamo tanti auguri di pronta guarigione.

Novella 2000 © riproduzione riservata.