1 Nuova avventura per la ballerina di Amici 21

Come ben sappiamo all’interno della scuola di Amici 21 è nato l’amore tra Serena e Albe e col passare del tempo la coppia ha fatto battere il cuore a tutto il pubblico. Anche dopo la fine del talent show, la ballerina e il cantante hanno avuto modo di frequentarsi lontani dalle telecamere e ancora oggi si mostrano insieme felici e innamorati. Tuttavia proprio per Serena è arrivato il momento che stava aspettando da mesi. Durante la finale infatti la ballerina ha vinto una borsa di studio per una famosa accademia a New York. Qualche tempo fa così proprio Albe, nel corso di un’intervista, ha svelato come faranno i due a gestire la distanza. Queste le dichiarazioni del cantante:

“Sì, sono innamorato. Se vuoi sapere la verità c’è giù Serena. È qui a casa mia con mia mamma. Adesso partirà per New York, non ci siamo ancora organizzati. Ma faremo come tutte le coppie che vivono una relazione a distanza. Però comunque ho fatto un calcolo. Da casa mia a Cerignola sono 7 ore di treno. Da casa mia a New York sono 6 ore e mezza, quindi il tempo è quello”.

Il momento della partenza è dunque arrivato e in queste ore i due ex allievi di Amici 21 si sono dovuti salutare. Sui social così Albe e Serena si sono mostrati insieme in aeroporto e non è mancato uno scatto del tenero saluto. Il momento ha emozionato il web, che nel mentre continua a fare il tifo per questa bellissima coppia.

